Exynos 7885 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 4.6 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 139K
- Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
322
Exynos 1080 +167%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
1052
Exynos 1080 +182%
2970
AnTuTu Benchmark 8
139168
Exynos 1080 +361%
641417
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Exynos 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|1300 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|32
|-
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR5
|Частота памяти
|1800 МГц
|-
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Processor
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Samsung Exynos 1080
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