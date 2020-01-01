Exynos 7885 против Exynos 7570
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
47
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
27
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
1046
AnTuTu Benchmark 8
140248
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali T-720 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1300 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|29 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1363 x 1280
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Август 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Samsung Exynos 7570
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