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Exynos 7885 против Exynos 7570

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Exynos 7570
Exynos 7570

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Exynos 7570
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Exynos 7570

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali T-720 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1300 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 29 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1363 x 1280
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Август 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Samsung Exynos 7570

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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