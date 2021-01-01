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Exynos 7885 против Exynos 7872

Exynos 7885
VS
Exynos 7872
Exynos 7885
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7885
vs
Exynos 7872

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7885
138207
Exynos 7872
н/д
CPU 55018 51214
GPU 25265 16685
Memory 30641 24627
UX 35906 29764
Total score 138207 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7885 +9%
319
Exynos 7872
292
Multi-Core Score
Exynos 7885 +34%
1036
Exynos 7872
772
Image compression 60.6 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 8.46 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 20.8 words/s 16.1 words/s
Machine learning 14.4 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 7.03 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.18 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 312.2 Krows/s 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 1300 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 32 16
FLOPS 29 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Samsung Exynos 7872

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