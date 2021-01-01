Exynos 7885 против Exynos 7872
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7885 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Имеет на 2 ядра больше
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|55018
|51214
|GPU
|25265
|16685
|Memory
|30641
|24627
|UX
|35906
|29764
|Total score
|138207
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 7885 +9%
319
292
Multi-Core Score
Exynos 7885 +34%
1036
772
|Image compression
|60.6 Mpixels/s
|48.8 Mpixels/s
|Face detection
|8.46 images/s
|6.86 images/s
|Speech recognition
|20.8 words/s
|16.1 words/s
|Machine learning
|14.4 images/s
|10.5 images/s
|Camera shooting
|7.03 images/s
|5.89 images/s
|HTML 5
|1.18 Mnodes/s
|0.88 Mnodes/s
|SQLite
|312.2 Krows/s
|233.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Exynos 7872
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1300 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|32
|16
|FLOPS
|29 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 22МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Январь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Samsung Exynos 7872
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