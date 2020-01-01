Exynos 7885 против Exynos 7880
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 37%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7880
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +122%
324
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +14%
1046
919
AnTuTu Benchmark 8
140248
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|1300 МГц
|950 МГц
|Ядер
|2
|3
|FLOPS
|29 Гфлопс
|71 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1033 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 16.5 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|Сайт Samsung Exynos 7880
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