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Exynos 7885 против Exynos 7880

Exynos 7885
Exynos 7885
VS
Exynos 7880
Exynos 7880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 16% выше частота процессора (2200 против 1900 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7885 +122%
324
Exynos 7880
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7885 +14%
1046
Exynos 7880
919
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7885
140248
Exynos 7880
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7885 и Exynos 7880

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1900 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ -
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP3
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 1300 МГц 950 МГц
Ядер 2 3
FLOPS 29 Гфлопс 71 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1033 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 16.5 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2018 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7885 Сайт Samsung Exynos 7880

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Комментарии

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