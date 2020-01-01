Exynos 7885 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7885 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7885
- Выше частота графического ускорителя (на 69%)
- На 41% выше частота процессора (2200 против 1560 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
324
Geekbench 5 (многоядерный)
1046
AnTuTu Benchmark 8
140248
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1300 МГц
|770 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|29 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7885
|-
Опрос
6 (46.2%)
7 (53.8%)
Всего проголосовало: 13
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