Exynos 7904 против Kirin 655
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
22
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 66K
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- На 18% выше частота процессора (2120 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +60%
276
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +21%
1025
850
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904 +79%
119024
66542
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Kirin 655
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|770 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|65 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
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