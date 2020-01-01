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Exynos 7904 против Kirin 659

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 17%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +42%
275
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +14%
1022
Kirin 659
894
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
108609
Kirin 659
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 900 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 65 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 -

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