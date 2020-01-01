Exynos 7904 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 17%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +42%
275
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +14%
1022
894
AnTuTu Benchmark 8
108609
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|770 МГц
|900 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|65 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|-
Опрос
17 (73.9%)
6 (26.1%)
Всего проголосовало: 23
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