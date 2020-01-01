Exynos 7904 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 108K
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Kirin 710F +18%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
Kirin 710F +33%
1364
AnTuTu Benchmark 8
108609
Kirin 710F +57%
170235
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|2
|4
|FLOPS
|65 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|-
Опрос
4 (18.2%)
18 (81.8%)
Всего проголосовало: 22
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