Exynos 7904 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 119K
- На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 35%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
276
Kirin 960 +40%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
1025
Kirin 960 +56%
1600
AnTuTu Benchmark 8
119024
Kirin 960 +75%
208614
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Kirin 960
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|32
|128
|FLOPS
|65 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|-
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