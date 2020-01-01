Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7904 vs Helio G85 – что лучше?

Exynos 7904 против Helio G85

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 193K vs 105K
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904
273
Helio G85 +28%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904
993
Helio G85 +26%
1247
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
105319
Helio G85 +84%
193964

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 65 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт MediaTek Helio G85

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
9 (100%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G85 с Exynos 7904, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях