Exynos 7904 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P22
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
AnTuTu Benchmark 8
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|770 МГц
|650 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|65 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт MediaTek Helio P22
Опрос
24 (72.7%)
9 (27.3%)
Всего проголосовало: 33
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