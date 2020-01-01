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Exynos 7904 против Helio P22

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает на 59% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904
1022
Helio P22
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
108609
Helio P22
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 65 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт MediaTek Helio P22

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24 (72.7%)
9 (27.3%)
Всего проголосовало: 33

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Комментарии

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