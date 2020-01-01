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Exynos 7904 против Helio P35

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 108K vs 96K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +62%
275
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +5%
1022
Helio P35
975
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904 +13%
108609
Helio P35
96147

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 770 МГц 680 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 65 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6765
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт MediaTek Helio P35

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11 (68.8%)
5 (31.3%)
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Комментарии

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