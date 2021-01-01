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Exynos 7904 против Helio P90

Exynos 7904
VS
Helio P90
Exynos 7904
Helio P90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Показывает на 91% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 117K
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7904
vs
Helio P90

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7904
117494
Helio P90 +83%
214928
CPU 48132 83211
GPU 20946 42905
Memory 26462 47737
UX 31561 45218
Total score 117494 214928
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 7904
272
Helio P90 +43%
390
Multi-Core Score
Exynos 7904
999
Helio P90 +46%
1461
Image compression 58.3 Mpixels/s -
Face detection 8.23 images/s -
Speech recognition 19.65 words/s -
Machine learning 13.6 images/s -
Camera shooting 6.64 images/s -
HTML 5 1.18 Mnodes/s -
SQLite 311.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 770 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 32 12
FLOPS 65 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Ноябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6779
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт MediaTek Helio P90

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Комментарии

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