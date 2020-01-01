Exynos 7904 против Helio P95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
40
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P95
- Показывает на 91% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 119K
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
276
Helio P95 +45%
399
Geekbench 5 (многоядерный)
1025
Helio P95 +47%
1502
AnTuTu Benchmark 8
119024
Helio P95 +80%
214296
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio P95
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Bifrost
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|770 МГц
|970 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|32
|12
|FLOPS
|65 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|APU 2.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт MediaTek Helio P95
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