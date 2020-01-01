Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 7904 vs Helio X20 – что лучше?

Exynos 7904 против Helio X20

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 93K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +4%
276
Helio X20
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +26%
1025
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904 +27%
119024
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 65 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 12.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6797
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт MediaTek Helio X20

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 7904 против Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 7904 против Qualcomm Snapdragon 730G
3. Samsung Exynos 7904 против Qualcomm Snapdragon 720G
4. Samsung Exynos 7904 против Samsung Exynos 990
5. Samsung Exynos 7904 против Qualcomm Snapdragon 450
6. MediaTek Helio X20 против Qualcomm Snapdragon 625
7. MediaTek Helio X20 против Qualcomm Snapdragon 636
8. MediaTek Helio X20 против MediaTek Helio P22
9. MediaTek Helio X20 против Qualcomm Snapdragon 652

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio X20 с Exynos 7904, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях