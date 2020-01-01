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Exynos 7904 против Snapdragon 425

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +117%
275
Snapdragon 425
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +149%
1022
Snapdragon 425
410
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 308
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 770 МГц 500 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 24
FLOPS 65 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 667 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 5.34 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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