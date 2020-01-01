Exynos 7904 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
AnTuTu Benchmark 8
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 504
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|770 МГц
|450 МГц
|Ядер
|2
|-
|FLOPS
|65 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
Опрос
6 (66.7%)
3 (33.3%)
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