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Exynos 7904 против Snapdragon 429

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 7904 (Mali-G71 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 504
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 450 МГц
Ядер 2 -
FLOPS 65 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SDM429
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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