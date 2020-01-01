Exynos 7904 против Snapdragon 435
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +118%
275
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +75%
1022
585
AnTuTu Benchmark 8
108609
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 505
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|770 МГц
|450 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|96
|FLOPS
|65 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
Сравнения с конкурентами
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