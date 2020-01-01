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Exynos 7904 против Snapdragon 435

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +118%
275
Snapdragon 435
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +75%
1022
Snapdragon 435
585
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 770 МГц 450 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 96
FLOPS 65 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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