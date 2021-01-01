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Exynos 7904 против Snapdragon 480

Exynos 7904
VS
Snapdragon 480
Exynos 7904
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 120K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 7904
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 7904
120290
Snapdragon 480 +6%
126951
CPU 48132 -
GPU 20946 -
Memory 26462 -
UX 31561 -
Total score 120290 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 7904
1016
Snapdragon 480 +41%
1432
Image compression 58.3 Mpixels/s -
Face detection 8.23 images/s -
Speech recognition 19.65 words/s -
Machine learning 13.6 images/s -
Camera shooting 6.64 images/s -
HTML 5 1.18 Mnodes/s -
SQLite 311.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 770 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 128
FLOPS 65 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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