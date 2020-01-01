Exynos 7904 против Snapdragon 636
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 148K vs 108K
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
Snapdragon 636 +10%
1127
AnTuTu Benchmark 8
108609
Snapdragon 636 +37%
148783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Adreno 509
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|770 МГц
|720 МГц
|Ядер
|2
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|65 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
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