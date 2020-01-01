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Exynos 7904 против Snapdragon 712

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 108K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904
1022
Snapdragon 712 +50%
1533
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
108609
Snapdragon 712 +108%
225395

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 770 МГц 550 МГц
Ядер 2 -
Количество ALU - 128
FLOPS 65 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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7 (53.8%)
6 (46.2%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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