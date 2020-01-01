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Exynos 7904 против Exynos 1080

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 5.4 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 119K
  • Меньший размер транзистора (5 против 14 нанометров)
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904
276
Exynos 1080 +212%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904
1025
Exynos 1080 +190%
2970
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
119024
Exynos 1080 +439%
641417

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A -
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 770 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 32 -
FLOPS 65 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 6 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Processor
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Samsung Exynos 1080

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Комментарии

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