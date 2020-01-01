Exynos 7904 против Exynos 7420
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7420
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 113K vs 108K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904 +5%
275
262
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904 +14%
1022
893
AnTuTu Benchmark 8
108609
Exynos 7420 +5%
113713
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T760 MP8
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|770 МГц
|772 МГц
|Ядер
|2
|8
|FLOPS
|65 Гфлопс
|302 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 24.8 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2560 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Shannon 333
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Апрель 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт Samsung Exynos 7420
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