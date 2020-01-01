Exynos 7904 против Exynos 7870
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
AnTuTu Benchmark 8
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|770 МГц
|700 МГц
|Ядер
|2
|1
|FLOPS
|65 Гфлопс
|23 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|Сайт Samsung Exynos 7870
Опрос
16 (80%)
4 (20%)
Всего проголосовало: 20
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