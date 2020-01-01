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Exynos 7904 против Exynos 7870

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Exynos 7870
Exynos 7870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7870 (Mali-T830 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • На 13% выше частота процессора (1800 против 1600 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
108609
Exynos 7870
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Exynos 7870

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP1
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 770 МГц 700 МГц
Ядер 2 1
FLOPS 65 Гфлопс 23 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Samsung Exynos 7870

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Комментарии

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