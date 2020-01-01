Exynos 7904 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
24
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 7904
- На 15% выше частота процессора (1800 против 1560 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
- Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1022
AnTuTu Benchmark 8
108609
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|770 МГц
|770 МГц
|Ядер
|2
|2
|FLOPS
|65 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|-
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 7904
|-
Опрос
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