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Exynos 7904 против Exynos 7885

Exynos 7904
Exynos 7904
VS
Exynos 7885
Exynos 7885

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 7904 (с графикой Mali-G71 MP2) и Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 7904
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 69%)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 140K vs 108K
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 7904
275
Exynos 7885 +18%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 7904
1022
Exynos 7885 +2%
1046
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 7904
108609
Exynos 7885 +29%
140248

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 7904 и Exynos 7885

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 770 МГц 1300 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 65 Гфлопс 29 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти - 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 7904 Сайт Samsung Exynos 7885

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17 (53.1%)
15 (46.9%)
Всего проголосовало: 32

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