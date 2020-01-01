Exynos 850 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
16
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
20
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 65K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Kirin 650 +11%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +16%
940
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +93%
127139
65792
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|820 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|26 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|-
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