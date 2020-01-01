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Exynos 850 против Kirin 650

Exynos 850
Exynos 850
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 65K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Показывает на 54% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Kirin 650 +11%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +16%
940
Kirin 650
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +93%
127139
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 -

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Комментарии

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