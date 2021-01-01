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Exynos 850 против Kirin 659

Exynos 850
VS
Kirin 659
Exynos 850
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Kirin 659

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
126001
Kirin 659
н/д
CPU 47319 42694
GPU 20564 10714
Memory 35627 35791
UX 21661 20904
Total score 126001 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
161
Kirin 659 +20%
194
Multi-Core Score
Exynos 850 +7%
933
Kirin 659
868
Image compression 71.2 Mpixels/s 68.9 Mpixels/s
Face detection 8.11 images/s 9.19 images/s
Speech recognition 17 words/s 14.4 words/s
Machine learning 12.9 images/s 10 images/s
Camera shooting 5.06 images/s 4.67 images/s
HTML 5 1.34 Mnodes/s 1.33 Mnodes/s
SQLite 356.2 Krows/s 335.3 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-T830 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 -

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Комментарии

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