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Exynos 850 против Kirin 950

Exynos 850
Exynos 850
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 127K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Kirin 950 +127%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Kirin 950 +38%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Kirin 950 +36%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 26 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 -

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