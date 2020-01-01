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Exynos 850 против Kirin 960

Exynos 850
Exynos 850
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 218K vs 119K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Kirin 960 +150%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Kirin 960 +74%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Kirin 960 +83%
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 1037 МГц
Ядер - 8
FLOPS - 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Октябрь 2016 года
Класс Бюджетный Флагман

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Комментарии

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