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Exynos 850 против Kirin 970

Exynos 850
Exynos 850
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Показывает в 13.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 125K
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
150
Kirin 970 +156%
384
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
928
Kirin 970 +45%
1348
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
125100
Kirin 970 +83%
228668

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali G72 MP12
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 800 МГц 746 МГц
Ядер 1 12
FLOPS 26 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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