Exynos 850 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
61
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Показывает в 13.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 125K
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Kirin 970 +156%
384
Geekbench 5 (многоядерный)
928
Kirin 970 +45%
1348
AnTuTu Benchmark 8
125100
Kirin 970 +83%
228668
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|746 МГц
|Ядер
|1
|12
|FLOPS
|26 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 675 vs Samsung Exynos 850
- HiSilicon Kirin 710 vs Samsung Exynos 850
- Qualcomm Snapdragon 720G vs Samsung Exynos 850
- Qualcomm Snapdragon 665 vs Samsung Exynos 850
- Qualcomm Snapdragon 660 vs Samsung Exynos 850
- HiSilicon Kirin 980 vs Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 845 vs HiSilicon Kirin 970
- HiSilicon Kirin 710 vs Kirin 970
- HiSilicon Kirin 990 (4G) vs Kirin 970
- Qualcomm Snapdragon 835 vs HiSilicon Kirin 970