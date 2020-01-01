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Exynos 850 против Kirin 980

Exynos 850
Exynos 850
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 26.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 402K vs 127K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Kirin 980 +360%
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Kirin 980 +168%
2522
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Kirin 980 +217%
402570

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 6 10
Шейдерных блоков 96 160
FLOPS 26 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2018 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт HiSilicon Kirin 980

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