Exynos 850 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
61
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
62
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
65
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 26.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 402K vs 127K
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Kirin 980 +360%
699
Geekbench 5 (многоядерный)
940
Kirin 980 +168%
2522
AnTuTu Benchmark 8
127139
Kirin 980 +217%
402570
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Kirin 980
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|820 МГц
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|10
|Шейдерных блоков
|96
|160
|FLOPS
|26 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт HiSilicon Kirin 980
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