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Exynos 850 против Dimensity 1000L

Exynos 850
VS
Dimensity 1000L
Exynos 850
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 333K vs 126K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
126001
Dimensity 1000L +164%
333006
CPU 47319 124605
GPU 20564 97817
Memory 35627 68951
UX 21661 44792
Total score 126001 333006
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 850
933
Dimensity 1000L +43%
1338
Image compression 71.2 Mpixels/s -
Face detection 8.11 images/s -
Speech recognition 17 words/s -
Machine learning 12.9 images/s -
Camera shooting 5.06 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 356.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 7 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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