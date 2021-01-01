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Exynos 850 против Dimensity 720

Exynos 850
VS
Dimensity 720
Exynos 850
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 291K vs 127K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Dimensity 720

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
127696
Dimensity 720 +128%
291723
CPU 47319 94712
GPU 20564 72127
Memory 35627 67407
UX 21661 56445
Total score 127696 291723

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
163
Dimensity 720 +220%
521
Multi-Core Score
Exynos 850
962
Dimensity 720 +75%
1686

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 7 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G57 MC3
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 3
Шейдерных блоков 96 48
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6853V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Dimensity 720

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