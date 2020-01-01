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Exynos 850 против Helio G35

Exynos 850
Exynos 850
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 110K
Преимущества MediaTek Helio G35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Helio G35 +16%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Helio G35 +9%
999
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +8%
119634
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G52 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU - 680 МГц
Ядер - 2
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G35

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9 (69.2%)
4 (30.8%)
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