Exynos 850 против Helio G36
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G36 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
26
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 145K vs 113K
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества MediaTek Helio G36
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|43711
|-
|GPU
|25482
|-
|Memory
|34971
|-
|UX
|41612
|-
|Total score
|145387
|113010
GeekBench 5
Single-Core Score
161
Helio G36 +9%
175
Multi-Core Score
Exynos 850 +1%
938
925
|Image compression
|74.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|10.4 images/s
|-
|Speech recognition
|16.7 words/s
|-
|Machine learning
|12.4 images/s
|-
|Camera shooting
|5.29 images/s
|-
|HTML 5
|1.38 Mnodes/s
|-
|SQLite
|356.2 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|-
|Score
|507
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G36
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|820 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|126 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 50МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Февраль 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|S5E3830
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт MediaTek Helio G36
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