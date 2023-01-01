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Exynos 850 против Helio G37

Exynos 850
VS
Helio G37
Exynos 850
Helio G37

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G37 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 27%) баллов в AnTuTu 9 – 145K vs 114K
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества MediaTek Helio G37
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Helio G37

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850 +27%
145387
Helio G37
114461
CPU 43711 33595
GPU 25482 16969
Memory 34971 25788
UX 41612 38644
Total score 145387 114461
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
161
Helio G37 +11%
178
Multi-Core Score
Image compression 74.3 Mpixels/s -
Face detection 10.4 images/s -
Speech recognition 16.7 words/s -
Machine learning 12.4 images/s -
Camera shooting 5.29 images/s -
HTML 5 1.38 Mnodes/s -
SQLite 356.2 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 850
507
Helio G37
н/д
Stability 97% -
Graphics test 3 FPS -
Score 507 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G37

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 820 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 126 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 50МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели S5E3830 MT6765V/CB
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio G37

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