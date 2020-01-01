Exynos 850 против Helio G70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
36
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
- Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 196K vs 119K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Helio G70 +139%
364
Geekbench 5 (многоядерный)
918
Helio G70 +39%
1273
AnTuTu Benchmark 8
119634
Helio G70 +64%
196665
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G52
|Mali-G52 2EEMC2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Ядер
|-
|2
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G70
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