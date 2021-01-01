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Exynos 850 против Helio G88

Exynos 850
VS
Helio G88
Exynos 850
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 123K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
123594
Helio G88 +56%
192977
CPU 47319 74619
GPU 20564 33985
Memory 35627 42103
UX 21661 43577
Total score 123594 192977
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
160
Helio G88 +109%
335
Multi-Core Score
Exynos 850
934
Helio G88 +38%
1290
Image compression 71.2 Mpixels/s -
Face detection 8.11 images/s -
Speech recognition 17 words/s -
Machine learning 12.9 images/s -
Camera shooting 5.06 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 356.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G52 MC2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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