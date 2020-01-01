Exynos 850 против Helio G90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
38
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
61
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
41
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества MediaTek Helio G90
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 222K vs 125K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Helio G90 +238%
507
Geekbench 5 (многоядерный)
928
Helio G90 +73%
1607
AnTuTu Benchmark 8
125100
Helio G90 +78%
222544
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|720 МГц
|Ядер
|1
|4
|FLOPS
|26 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт MediaTek Helio G90
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