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Exynos 850 против Helio G96

Exynos 850
VS
Helio G96
Exynos 850
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 130K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
130297
Helio G96 +166%
346649
CPU 35291 92742
GPU 25718 95976
Memory 32247 57726
UX 34753 98195
Total score 130297 346649
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
163
Helio G96 +212%
509
Multi-Core Score
Exynos 850
947
Helio G96 +75%
1657
Image compression 71.2 Mpixels/s -
Face detection 8.11 images/s -
Speech recognition 17 words/s -
Machine learning 12.9 images/s -
Camera shooting 5.06 images/s -
HTML 5 1.34 Mnodes/s -
SQLite 356.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2050 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali G57 MC2
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели S5E3830 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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