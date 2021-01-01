Exynos 850 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
44
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G96
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 346K vs 130K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|35291
|92742
|GPU
|25718
|95976
|Memory
|32247
|57726
|UX
|34753
|98195
|Total score
|130297
|346649
GeekBench 5
Single-Core Score
163
Helio G96 +212%
509
Multi-Core Score
947
Helio G96 +75%
1657
|Image compression
|71.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|8.11 images/s
|-
|Speech recognition
|17 words/s
|-
|Machine learning
|12.9 images/s
|-
|Camera shooting
|5.06 images/s
|-
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|-
|SQLite
|356.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|7 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|820 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|26 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|S5E3830
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт MediaTek Helio G96
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