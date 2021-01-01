Exynos 850 против Helio P20
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
29
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P20
- Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|35291
|-
|GPU
|25718
|-
|Memory
|32247
|-
|UX
|34753
|-
|Total score
|130297
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
163
Helio P20 +6%
172
Multi-Core Score
Exynos 850 +9%
947
865
|Image compression
|71.2 Mpixels/s
|61.5 Mpixels/s
|Face detection
|8.11 images/s
|8.55 images/s
|Speech recognition
|17 words/s
|16 words/s
|Machine learning
|12.9 images/s
|11.2 images/s
|Camera shooting
|5.06 images/s
|5.06 images/s
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|1.23 Mnodes/s
|SQLite
|356.2 Krows/s
|309.5 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio P20
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|820 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|26 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|S5E3830
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт MediaTek Helio P20
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