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Exynos 850 против Helio P20

Exynos 850
VS
Helio P20
Exynos 850
Helio P20

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P20
  • Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Helio P20

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
130297
Helio P20
н/д
CPU 35291 -
GPU 25718 -
Memory 32247 -
UX 34753 -
Total score 130297 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
163
Helio P20 +6%
172
Multi-Core Score
Exynos 850 +9%
947
Helio P20
865
Image compression 71.2 Mpixels/s 61.5 Mpixels/s
Face detection 8.11 images/s 8.55 images/s
Speech recognition 17 words/s 16 words/s
Machine learning 12.9 images/s 11.2 images/s
Camera shooting 5.06 images/s 5.06 images/s
HTML 5 1.34 Mnodes/s 1.23 Mnodes/s
SQLite 356.2 Krows/s 309.5 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio P20

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-T880 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 26 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 5 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели S5E3830 MT6757
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio P20

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Комментарии

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