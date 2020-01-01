Exynos 850 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
24
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 98K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
- Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Helio P22 +3%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +24%
940
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +29%
127139
98305
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio P22
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|26 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт MediaTek Helio P22
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