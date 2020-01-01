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Exynos 850 против Helio P22

Exynos 850
Exynos 850
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 98K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Helio P22 +3%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +24%
940
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +29%
127139
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 26 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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