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Exynos 850 против Helio X20

Exynos 850
Exynos 850
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 20 нанометров)
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 93K
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Helio X20 +74%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +15%
940
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +36%
127139
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 20 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 6 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 26 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6797
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт MediaTek Helio X20

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Комментарии

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