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Exynos 850 против Snapdragon 425

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850 +20%
152
Snapdragon 425
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +129%
940
Snapdragon 425
410
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Snapdragon 425
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 308
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 820 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 24
FLOPS 26 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Комментарии

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