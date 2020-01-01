Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.