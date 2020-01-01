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Exynos 850 против Snapdragon 429

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 82%)
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 55%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 82K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 87% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 429 +11%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +69%
940
Snapdragon 429
556
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +55%
127139
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1950 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 504
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 820 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 6 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 26 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SDM429
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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