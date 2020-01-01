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Exynos 850 против Snapdragon 435

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 82%)
  • Набирает существенно больше (на 73%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 73K
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850 +21%
152
Snapdragon 435
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +61%
940
Snapdragon 435
584
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +73%
127139
Snapdragon 435
73620

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 7 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 820 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 6 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 26 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MSM8940
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

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Комментарии

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