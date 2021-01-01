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Exynos 850 против Snapdragon 480

Exynos 850
VS
Snapdragon 480
Exynos 850
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
127555
Snapdragon 480
126951
CPU 47319 -
GPU 20564 -
Memory 35627 -
UX 21661 -
Total score 127555 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
152
Snapdragon 480 +157%
391
Multi-Core Score
Exynos 850
937
Snapdragon 480 +53%
1432

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм 8 нм
TDP 7 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2021 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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