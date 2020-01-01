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Exynos 850 против Snapdragon 625

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 103K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 625 +13%
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Snapdragon 625 +10%
1038
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +23%
127139
Snapdragon 625
103309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 6 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 26 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MSM8953
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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Комментарии

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