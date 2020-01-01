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Exynos 850 против Snapdragon 630

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 117K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 630 +16%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +8%
127139
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 508
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 26 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM630
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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