Exynos 850 против Snapdragon 630
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 117K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Snapdragon 630 +16%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
940
Snapdragon 630 +6%
996
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +8%
127139
117454
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 630
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Adreno 508
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|820 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|1
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|26 Гфлопс
|163 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 10.66 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 642
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM630
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
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